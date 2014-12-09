Японія посилила санкції проти Росії

Лідери проголошених ЛНР і ДНР включені в новий санкційний список Токіо, прийнятий урядом Японії, повідомляє ТАСС.

Список, в який увійшли 26 осіб і 14 організацій, затверджено на засіданні кабінету міністрів Японії. Майно зазначених в ньому осіб і організацій буде заморожено у разі виявлення на території країни. Фігурантам списку буде також відмовлено у в'їзних візах в Японію.

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"Наша країна прийняла рішення заморозити майно осіб, які, як було вирішено, мають безпосереднє відношення до приєднання Криму й Севастополя до Росії, а також до дестабілізації сходу України", - йдеться в повідомленні МЗС Японії. Цей крок, наголошується в документі, відповідає заходам, вже прийнятим іншими країнами.

Зазначеним у списку особам, йдеться в повідомленні, буде також заборонено здійснювати в Японії без особливого дозволу платежі, банківські і кредитні операції.