В РПЦ вважають, що "демонічний символ" над Москвою може їй зашкодити

Голова Синодального відділу по взаємодії Церкви і суспільства Московського Патріархату Всеволод Чаплін в ефірі радіостанції «Говорить Москва» висловив думку, що ця подія може обернутися негативними наслідками для столиці РФ.

«У будь-якому разі, це демонічний символ. Такий символ тріумфуючого зла підноситься над містом, стає чи не найвищим об'єктом в місті. Добре це чи погано? Я боюся, що скоріше погано. Не треба потім дивуватися, якщо з містом щось не так піде», - сказав Чаплін.

Читайте такожЗМІ: Над Москвою встановлять Око СауронаВін також зазначив, що такі інсталяції перед установкою необхідно обговорювати «якщо не з населенням столиці, то з якимись культурними авторитетами».

Пневмосфера з відеопроекцією «Ока» буде перебувати в період з 18:00 11 грудня по 03:00 12 грудня за московським часом на 21-му поверсі однієї з веж комплексу «IQ-квартал».

«Інсталяція є даниною поваги до великої саги і її екранізації, яка дозволила побувати в Середзем'ї мільйонам шанувальників у всьому світі», - йдеться в прес-релізі компанії «Галс-Девелопмент», яка реалізує комплекс «Москва-Сіті».