У Пакистані в результаті теракту загинули понад 30 осіб

Загальні вибори в Пакистані затьмарені великим терактом. У результаті самопідриву смертника біля виборчої дільниці в Кветті загинула щонайменше 31 людина.

Парламентські вибори в Пакистані затьмарені великим терактом. В результаті нападу смертника в місті Кветта в середу, 25 липня, загинула щонайменше 31 людина.

Терорист здійснив самопідрив у одного з виборчих дільниць, де зібралися десятки людей, щоб віддати свій голос на виборах. Ціллю нападу, судячи з усього, був поліцейський автомобіль, повідомляє DW.

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Кветта - адміністративний центр політично нестабільною провінції Белуджистан. Ще в ході передвиборної кампанії в Пакистані в результаті насильства загинули більше 200 осіб.

Безпеку на виборах забезпечують близько 800 тисяч силовиків, у тому числі 370 тисяч солдатів. Більше 100 млн зареєстрованих виборців вирішують долю 342 парламентських мандатів. На виборах балотуються понад 12 з половиною тисяч кандидатів від 30 партій.