Отруєння Скрипалів: організацією займалися дві групи з РФ - The Mirror

Одна група доставила "Новачок" в Велику Британію, а інша здійснила отруєння.

Поліція Великої Британії вважає, що за замахом на екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію стоять дві групи з Росії.

Про це в неділю, 29 липня, пише The Mirror з посиланням на неназване джерело в слідчих органах.

Зазначається, що одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" в Велику Британію, а інша здійснила отруєння. Наразі антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду вивчає цю версію.

Слідчі також дійшли висновку, що ємність, в якій перебувала речовина, яку отруїлися Скрипалі, не може бути тим флаконом, який в червні виявили жителі Еймсбері Чарльз Роулі і Дон Стерджес.

Як встановила британська поліція, замаскований під парфуми флакон був запечатаний. При цьому такий флакон можна купити тільки в Росії, сказав співрозмовник видання.

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Також слідчі побоюються того, що використана ємність з "Новачком" може все ще перебувати у Великій Британії, що становить потенційну загрозу для жителів.

Раніше видання CNN дізналося, що поліція встановила особи двох підозрюваних в отруєнні Скрипалів. За відомостями The Daily Mail, у слідчих з'явилася фотографія ключового свідка у цьому скуштують.

Крім того, джерело в розвідці розповіло виданню, що за замахом на Скрипалів могли стояти шість співробітників ГРУ, серед яких була жінка.

Нагадаємо, Скрипалів виявили без тями на лавці біля торговельного центру в британському місті Солсбері на початку березня. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виробленою в СРСР.

30 червня Дон Стерджесс і Чарльза Роулі знайшли в несвідомому стані в приватному будинку в Еймсбері, розташованого поруч з Солсбері. Жінка померла, а чоловіка виписали з лікарні через майже місяць. Британські слідчі припускають, що вони могли отруїтися після того, як знайшли флакон з-під парфумів під час прогулянки в Солсбері.