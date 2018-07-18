Путін наказав ліквідувати Шихани, де могли створити отруту "Новачок"

Шихани повинні закрити з 1 січня 2019 року. На це з бюджету виділять 63,8 мільйона рублів.

Президент Росії Володимир Путін наказав ліквідувати закрите адміністративно-територіальне утворення Шихани в Саратовській області, де за версією британської розвідки могли розробляти нервово-паралітичну отруту "Новачок".

Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ. Шихани повинні закрити з 1 січня 2019 року. На це з бюджету виділять 63,8 млн рублів.

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Як повідомлялося, за даними британської розвідки, нервово-паралітична речовина «Новачок», яку застосували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері, була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

Повідомлялося, що на цьому об'єкті протягом останніх десятиліть проводились випробування ефективності застосування «Новачка» для здійснення «точкових вбивств». Виявлені в Шиханах запаси занадто малі для того, щоб використовувати їх на полі бою.