В Японії проходять дострокові вибори до парламенту

Як передає ТАСС, по всій країні о 07.00 за місцевим часом відкрилися понад 48 тисяч виборчих дільниць. На 475 місць у Палаті представників претендують 1191 людина, що на 300 менше, ніж у 2012 році. При цьому 295 місць визначаться в одномандатних округах, а решта 180 - за пропорційними партійними списками.

Рішення про розпуск нижньої палати парламенту і проведення дострокових загальних виборів було ухвалено головою Кабінету міністрів Сіндзо Абе 18 листопада.

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Проведені перед початком виборчої кампанії численні соцопитування свідчать про значну підтримку правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії з боку населення. Згідно з даними провідних японських газет, за правлячу партію готові проголосувати від 37 до 41% виборців, а за їх головних конкурентів - Демократичну партію Японії (ДПЯ) - близько 14%.

На сьогодні ЛДП і партія Нові Комейто мають більш як дві третини голосів у нижній палаті, яка відіграє вирішальну роль при обранні глави уряду й ухваленні держбюджету. Прем`єр Абе заявив, що піде у відставку, якщо знову не одержить там стійкої більшості в результаті нинішніх позачергових виборів.