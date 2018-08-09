Білий дім готує указ щодо покарання за іноземне втручання у вибори в США - ЗМІ

Співрозмовник в Білому домі заявив, що положення в наказі ще можуть бути змінені, оскільки поки це тільки проект.

У Білому домі працюють над указом, який може дозволити президенту США Дональду Трампу вводити санкції проти країн, які втручаються в американські вибори.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на проект документа. У документі з 8 сторінок йдеться про те, що президент може накласти санкції на «10 з 30 найбільших суб'єктів підприємництва» в країні, уряд якої втручається у вибори. Експерти сказали, що ця міра може бути досить сильною.

Співрозмовник в Білому домі заявив, що положення в наказі ще можуть бути змінені, оскільки поки це тільки проект. У проекті постанови створюється категорія правопорушень - втручання у вибори, яке включає в себе «зусилля по дезінформації в Інтернеті».

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Раніше повідомлялося, що росіяни отримали доступ до виборчих систем у Флориді.

Нагадаємо, в липні президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє американскам спецслужбам і приймає їх висновки про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року. Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також можливого втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.