Росіяни отримали доступ до виборчих систем у Флориді – американський сенатор

За словами сенатора Білла Нельсона, російські агенти вже отримали свободу дій у деяких округах.

Російські агенти зламали деякі виборчі системи у Флориді і можуть видалити зареєстрованих виборців перед виборами до Конгресу у листопаді цього року.

Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив для видання Tampa Bay Times сенатор Білл Нельсон.

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За словами політика, росіяни вже проникли у системи деяких округів і отримали свободу дій.

Зазначається, шо демократ Нельсон та сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо написали листа 67 до окружних виборчих спостерігачів, в якому повідомили про можливі загрози. У цьому листі, однак, не було специфічних подробиць, які виклав Нельсон.

За словами політика, якщо в день виборів виборці у дільницях зрозуміють, що вони більше не зареєстровані у виборчих базах, це спричинить хаос.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє американскам спецслужбам і приймає їх висновки про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також вірогідного втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.