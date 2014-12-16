У Литві прийняли закони, які дозволяють використовувати військову силу в мирний час - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Delfi.lt.

Закони регламентують правила використання зброї, вибухових речовин і військової техніки. Відповідно до поправок в мирний час при виконанні завдань використовується тільки індивідуальна зброя, спецзасоби - лише з метою самооборони.

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Однак тепер військова сила в значному обсязі може використовуватися у виняткових випадках: охорона території держави, захист повітряного простору країни, запобігання теракту і контроль морської території Литви.

Таким чином, нові правила дозволяють використовувати військову силу в умовах збройних інцидентів на суші, а також при порушенні повітряного і морського простору Литви в рамках закону.