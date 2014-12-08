Литва перевела Сили швидкого реагування в підвищену бойову готовність

Як повідомляє литовський сайт Delfi, ще в жовтні головнокомандувач Збройних сил (ЗС) і президент Литви вітали новостворені Сили швидкого реагування Литви.

Минуло всього два місяці, а вони вже поставлені на ноги - підрозділи ЗС, що несуть чергування, у тому числі і частини швидкого реагування, переведені у підвищену бойову готовність, повідомила інформаційна програма телеканалу LNK ”Добрий вечір, Литва”.

”З кінця минулого тижня, з суботи ми спостерігаємо підвищену активність (збройних) сил Російської Федерації в Калінінградській області, а також у західній частині РФ. Тому було прийнято рішення підвищити бойову готовність у деяких наших військових одиницях. А саме в одиницях швидкого реагування, а також в одиницях військових завдань мирного часу ”, - сказав начальник Об`єднаного штабу Вілмантас Тамошайтіс.

За словами військових, військова активність Росії зросла всюди - на суші, на морі і в повітрі.

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Раніше повідомлялося, що під час реакції СШР Литви становить від двох годин до 24 годин. Після підвищення рівня пильності вони зможуть відреагувати на загрози ще швидше.

”Це означає, що наші військові одиниці готові реагувати в дуже короткі терміни. Час їх реакції і так короткий, однак тепер певні одиниці переведені на казармений режим, так що час їх реагування дуже короткий”, - сказав Тамошайтіс.

СШР Литви складаються з двох піхотних батальйонів, логістів, військових інженерів, елемента військової авіації і військовослужбовців спецоперацій, які ще недавно брали участь у міжнародній операції в Афганістані. Чисельність СШР Литви - дві з половиною тисячі добре підготовлених військових.