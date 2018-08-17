Поліція Сербії припинила роботу табору, в якому сербські та російські інструктори вишколювали молодь

Табір ліквідували через можливе жорстоке поводження з дітьми та стурбованість громадськості.

Сербська поліція припинила роботу "військово-патріотичного" табору для підлітків та молоді, організованого сербськими і російськими ветеранськими і "патріотичними" об'єднаннями.

Як передає Європейська правда, міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що "табору на Златіборі більше не існує", триває завершальний етап демонтажу. За його словами, він віддав наказ про ліквідацію табору через можливе жорстоке поводження з дітьми та стурбованість громадськості.

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"Сталося те, що сталося. Ми отримали заборону від поліції Ужице. Вони прибули до табору наприкінці вечора, близько 22 годин, і попросили закрити його", - розповів організатор табору Желько Вукеліч.

Раніше на збори до відомого сербського гірського курорту прибуло близько тридцяти підлітків та молодих людей від 14 до 23 років. Молодь вчилася наданню першої медичної допомоги, а також правилам ведення бою: як правильно вести себе під час бойового зіткнення, як стріляти зі вогнепальної зброї, як захистити себе холодною зброєю. Інструктори також провели пропагандистську роботу про "історію сербсько-російської дружби".

Як повідомляв УНІАН, раніше більшість жителів Сербії висловилися проти вступу країни в НАТО.