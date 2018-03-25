Більшість жителів Сербії висловилися проти вступу країни в НАТО - опитування

Згідно з результатами опитування, 84% жителів не хочуть бачити свою країну членом Північноатлантичного альянсу, ідею про членство в НАТО підтримують лише 10% опитаних.

Більшість сербів висловилися проти вступу країни в НАТО, йдеться в доповіді Інституту у справах Європи.

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Як передає DW, згідно з результатами опитування, 84% жителів Сербії не хочуть бачити свою країну членом Північноатлантичного альянсу. Ідею про членство в НАТО підтримують 10% опитаних.

Респонденти також прокоментували бомбардування колишньої Югославії навесні 1999 року. Їх можна було уникнути, вважають 66% опитаних. Відповідальність за бомбардування 17% учасників опитування покладають на політику колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича.

Як відомо, у 1999 році Міжнародний трибунал ООН по колишній Югославії звинуватив Мілошевича у військових злочинах у Хорватії, Косово, а також Боснії і Герцеговині. Процес у справі колишнього президента Югославії був закритий після смерті обвинуваченого від інфаркту в березні 2006 року.