"Це може бути пасткою": Трамп боїться, що Мюллер звинуватить його в наданні неправдивих свідчень

Трамп стурбований, що будь-яка розмова з Мюллером може стати "пасткою для упіймання його на наданні неправдивих свідчень".

Дональд Трамп переживає, що будь-які заяви під присягою в рамках розслідування втручання Росії у вибори, які він надасть спецпрокурору Роберту Мюллеру, можуть бути використані для висунення проти нього звинувачення у введенні слідства в оману.

Про це президент США заявив в інтерв'ю агентству Reuters, передає УП.

Трамп повторив стурбованість свого головного адвоката у справі розслідування російського втручання Руді Джуліані про те, що будь-яка розмова з Мюллером може стати "пасткою для упіймання його на наданні неправдивих свідчень".

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Трамп висловив побоювання, що слідчі можуть порівняти його заяви зі свідченнями інших, свідків у справі, наприклад, колишнього директора ФБР Джеймса Комі і будь-які невідповідності можуть бути використані проти нього.

"Навіть якщо я говорю правду, це робить мене брехуном", - сказав Трамп.

Незважаючи на свої побоювання, Трамп не прокоментував, чи погодиться він в кінцевому підсумку на інтерв'ю з Мюллером, який, серед іншого, розслідує чи була змова між виборчим штабом Трампа і РФ і не чи перешкоджав Трамп розслідуванню.

Трамп також відмовився сказати, чи може він позбавити Мюллера доступу до секретної інформації, як він зробив це стосовно колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана, який неодноразово критикував поведінку Трампа в питаннях зовнішньої політики і національної безпеки.

Росія заперечує втручання у вибори в США в 2016 році, а Трамп, у свою чергу, заперечує, що мала місце будь-яка змова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що слідство щодо втручання Росії у політичні процеси у США, яке очолює спеціальний прокурор Роберт Мюллер є "національною ганьбою" Америки.