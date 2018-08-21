Трамп назвав розслідування про втручання у вибори "національною ганьбою" США

Президент США заявив, що його звинувачують у вигаданих злочинах, а самі звинувачення довільно чергуються, щоб виставити його винним у будь-якій ситуації.

Слідство щодо втручання Росії у політичні процеси у США, яке очолює спеціальний прокурор Роберт Мюллер є "національною ганьбою" Америки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у низці повідомлень на сторінці в Twitter, передає Голос Америки.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що один із співробітників Білого дому надав слідству 30 годин свідчень, Трамп відзначив, що свідчення були надані з його відома і звинуватив слідство у однобокості.

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"Збезчещений та дискредитований Роберт Мюллер та вся його команда розлючених демократів понад 30 годин спілкувались, лише з мого дозволу заради забезпечення прозорості, з радником Білого дому. Якщо комусь потрібно стільки часу, то ця людина знає, що немає ніякої змови з Росією і просто каламутить воду. Вони отримують насолоду, руйнуючи життя людей, і відмовляються поглянути на реальну корупцію з боку Демократів - на їх брехню, на звільнення та видалені е-мейли і дуже багато іншого! Розлючені демократи в команді Мюллера намагаються вплинути на результати виборів! Це національна ганьба!", - заявив Трамп.

Президент США у понеділок також заявив, що його звинувачують у вигаданих злочинах, а самі звинувачення довільно чергуються, щоб виставити його винним у будь-якій ситуації.

"То де змова? Вони вигадали "злочин" під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю (ще одна вигадка, якої ніколи не було). А якщо ви даєте здачі, або кажете щось погане про облудне Полювання на відьом (цим терміном президент США позначає розслідування очолювання Робертом Мюллером - ред.), вони кричать "Перешкоджання правосуддю!", - поділився думкою президент США.

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори в США, рекомендував заарештувати екс-радника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за надання неправдивих свідчень.