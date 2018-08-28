Путін після різкого падіння свого рейтингу звернеться до росіян щодо підвищення пенсійного віку

Пенсійний вік у РФ планують підвищити для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.

Заплановане на завтра телезвернення президента РФ Володимира Путіна з приводу підвищення пенсійного віку не пов'язане з падінням його рейтингу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не пов'язане майбутнє телезвернення щодо пенсійних змін із падінням рейтингу глави держави.

«Ні, це пов'язане з важливістю теми», - сказав Пєсков.

Прес-секретар запевнив, що Путіна не турбують рейтинги, і він про це неодноразово говорив.

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«Чекаємо завтрашнього дня, чекаємо докладного аналізу президентом і викладення його точки зору щодо пенсійної теми, з огляду на ті відгуки, які є, з огляду на ті дискусії, які розгорнулись довкола пенсійних ініціатив, й беручи до уваги резонансність цієї теми, президент вважав за необхідне для себе викласти детально та відкрито свою точку зору», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня російський уряд вніс до Держдуми законопроект про пенсійну реформу. Згідно з документом, пенсійний вік підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року. 19 липня закон було ухвалено в першому читанні.

Після цього електоральний рейтинг Путіна впав майже на рівень, зафіксований до анексії Криму, - голосувати за нього готові - 54%.

На останніх виборах президента РФ, за офіційними даними ЦВК Росії, за Путіна проголосували майже 77% виборців.