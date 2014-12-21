В Узбекистані проходять парламентські вибори.

У виборах беруть участь Ліберально-демократична партія, Народно-демократична партія, Демократична партія «Міллі тікланіш» («Національне відродження») і Соціал-демократична партія «Адолат» («Справедливість»), передає Радіо «Свобода».

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Понад 20 мільйонів громадян Узбекистану мають можливість обирати нижню палату парламенту, яка складається зі 150 місць.

Голова Центральної виборчої комісії Мірза-Улугбек Абдусаламов заявив, що всі умови створені для «вільних і справедливих виборів, які відповідають найвищим міжнародним демократичним стандартам».

Всі чотири партії, які претендують на потрапляння до парламенту, підтримують політику президента Іслама Карімова. Протягом останніх років Карімов передав частину повноважень парламенту, ідеться, зокрема, про право висловити недовіру урядові і можливість для партії, яка здобуде більшість, призначити прем’єр-міністра.