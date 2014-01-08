Узбекистан повернув дорожній збір на українські автомобілі

При цьому на відповідний відсоток було знижено акциз на імпорт автомобілів з Росії, випливає з постанови президента Узбекистану Іслама Карімова, яку опубліковано в місцевій пресі.

Як повідомляє РИА Новости, постановою встановлено ​​мінімальну ставка в розмірі 3% від ціни придбання нового автомобіля, виробленого в РФ і Україні, і придбаного в спеціалізованій торговельній мережі на території республіки.

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Як повідомили в РДФ, дорожній збір набуде чинності з 1 квітня цього року.

У серпні 2012 року Сенат Олій Мажлісу (верхня палата парламенту) Узбекистану схвалив зміни в податковому законодавстві республіки, що передбачають скасування сплати даного збору. У кінці 2013 року ця пільга була скасована.