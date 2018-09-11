Business Insider висміяв недбалість армії Росії: це країна падаючих танків

Видання дивується, що ж не так з російською армією.

Після параду в серпні старий російський Т-34 вантажили на тягач, щоб відвезти туди, де він мав би зберігатися.

Однак, раптом бойова машина радянських часів злетіла з причепа і перекинулася.

Нащастя, танкіст не постраждав. Але цей інцидент підкреслив принизливий для Росії тренд: російські танки часто перекидаються, пише Business Insider.

Видання зібрало низку відеороликів за останні кілька років, на яких російські танки так чи інакше падали з причепа і переверталися. При цьому, фіаско спіткало не лише старі Т-34, а й більш-менш сучасні Т-72. Насмішки також стосувалися і армії Білорусі, танк якої минулого року протаранив стовп.

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Business Insider визнає, що ідеальних танкістів не буває. І жодна армія світу не може сказати, що з нею не ставалися інциденти. Однак, серед усіх відео, на яких танки Росії опинялися в принизливій ситуації, випадки, коли вони падали з причепів тягачів, трапляються особливо часто.

«Все це змушує запитати: що не так з армією Росії? Погана підготовка? Недбальство? Надто велика кількість парадів, де кожен інцидент має найбільше шансів потрапити під приціл камер? Випадковість? Чи може все і одразу», - дивується американське видання.