У Росії перекинувся танк, який брав участь у параді (фото, відео)

Після завершення параду танк почали вантажити на спеціальний поміст для транспортування. В якийсь момент він зірвався і ліг на бік.

У російському Курську перекинувся танк, який брав участь у параді. Читайте такожУ Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки (відео) Про це повідомляє місцевий портал "Курские известия". Після завершення параду танк почали вантажити на спеціальний поміст для транспортування. В якийсь момент він зірвався і ліг на бік. За словами очевидців, з військової техніки стало текти паливо, на місці працював пожежний розрахунок. Інформація про постраждалих уточнюється. Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталося ДТП за участю військової техніки, яка рухалася на репетицію параду до Дня незалежності: прямо посеред дороги заглох танк.

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