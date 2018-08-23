У Росії перекинувся танк, який брав участь у параді (фото, відео)
16:24, 23 серпня 2018Русский міръ
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Після завершення параду танк почали вантажити на спеціальний поміст для транспортування. В якийсь момент він зірвався і ліг на бік.
За словами очевидців, військової техніки стало текти паливо / "Курські вісті"
У російському Курську перекинувся танк, який брав участь у параді.
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Про це повідомляє місцевий портал "Курские известия".
Після завершення параду танк почали вантажити на спеціальний поміст для транспортування. В якийсь момент він зірвався і ліг на бік. За словами очевидців, з військової техніки стало текти паливо, на місці працював пожежний розрахунок. Інформація про постраждалих уточнюється.
У Курську після параду перекинувся танк Т-34
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталося ДТП за участю військової техніки, яка рухалася на репетицію параду до Дня незалежності: прямо посеред дороги заглох танк.
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