В Пакистані в результаті вибуху на базарі поранені 28 людей

Як повідомила поліція Радіо Машаал, вибухівка була прикріплена до велосипеда і здетонувала близько 17.00, передає радіо "Свобода".

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Наразі відповідальність за вибух ніхто не взяв.

Нагадаємо, минулого тижня під час нападу талібів на військову школу у Пешаварі загинула 151 людина, серед яких 142 дитини.