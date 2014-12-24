В Пакистані в результаті вибуху на базарі поранені 28 людей
20:22, 24 грудня 2014Світ
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Щонайменше 28 людей постраждало у місті Кветта, що на північному заході Пакистану через вибух, який стався на людному базарі.
REUTERS
Як повідомила поліція Радіо Машаал, вибухівка була прикріплена до велосипеда і здетонувала близько 17.00, передає радіо "Свобода".
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Наразі відповідальність за вибух ніхто не взяв.
Нагадаємо, минулого тижня під час нападу талібів на військову школу у Пешаварі загинула 151 людина, серед яких 142 дитини.
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