У Пакистані розпочалася триденна жалоба за загиблими в Пешаварі дітьми
12:38, 17 грудня 2014Суспільство
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У Пакистані розпочався триденний траур у пам'ять про 132 дітей і 9 співробітників школи, які загинули 16 грудня в результаті нападу талібів у Пешаварі.
REUTERS
Самі таліби назвали напад помстою за масштабну військову операцію в регіоні Північний Вазиристан, передає радіо "Свобода".
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Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф назвав напад «національною трагедією», і закликав всі парламентські партії зібрати в Пешаварі 17 грудня конференцію для обговорення питань безпеки.
Президент США Барак Обама заявив, що терористи «в черговий раз показали свою гріховність», а генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав теракт «актом жаху і боягузтва».
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