У Пакистані розпочалася триденна жалоба за загиблими в Пешаварі дітьми

Самі таліби назвали напад помстою за масштабну військову операцію в регіоні Північний Вазиристан, передає радіо "Свобода".

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Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф назвав напад «національною трагедією», і закликав всі парламентські партії зібрати в Пешаварі 17 грудня конференцію для обговорення питань безпеки.

Президент США Барак Обама заявив, що терористи «в черговий раз показали свою гріховність», а генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав теракт «актом жаху і боягузтва».