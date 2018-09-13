У Франції опублікували амбітний план по боротьбі з бідністю на €8 мільярдів

Уряд Франції розкрив основні пункти плану по боротьбі з бідністю, про який президент Еммануель Макрон має оголосити 13 вересня.

За день до офіційного оголошення президентом Франції Еммануелем Макроном плану по боротьбі з бідністю та злиднями уряд розкрив його головні пункти.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Le Monde.

Як заявили представники уряду, "амбітний план" боротьби з бідністю передбачає виділення на ці цілі €8 млрд протягом чотирьох років. Він покликаний вирішити проблеми бідності й "створити державу загального добробуту XXI століття".

Видання зазначає, що план Макрона по боротьбі з бідністю вже був одиного разу відкладений, тому поява його другої ітерації була очікуваною. Президент, зазначає газета, намагається переконати виборців у тому, що його політика реформ приносить користь не тільки багатим і бізнесу, але й бідним французам.

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Основний наголос в ньому зроблено на підтримку дітей з бідних сімей та молоді.

Серед її пунктів - створення 30 тис. доступних ясел з тим, щоб батькам було куди віддати дітей перед тим, як вийти на роботу. У школах планується ввести сніданки, оскільки близько 13% дітей приходять вчитися на голодний шлунок.

Від 200 до 300 тис. школярів планується охопити програмою введення соціального тарифу на харчування в школах. Зі 100 до 500 тис. збільшиться число молодих людей, які підпадають під програму соціальних гарантій молоді у віці від 18 до 25 років.

Програма передбачає також введення загального медичного страхування для людей з доходом менше €700 на місяць. Крім того, за допомогою комп'ютеризації влада хоче звільнити соціальних працівників від бюрократичної роботи і підвищити ефективність їх діяльності.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Франції до 2020 року планують скоротити близько 15 тис. держслужбовців.

Крім того, пенсії, а також сімейні та житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто, будуть підвищуватися повільніше.