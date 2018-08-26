У Франції до 2020 року планують скоротити близько 15 тисяч держслужбовців

Французький уряд погіршив прогноз економічного зростання й ухвалив низку непопулярних заходів зі зниження дефіциту держбюджету.

У Франції до 2020 року планують скоротити близько 15 тис. держслужбовців.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп в інтерв'ю виданню Le Journal de Dimanche, повідомляє Deutsche Welle.

Державний бюджет Франції на 2019 рік закладено, виходячи з прогнозу зростання ВВП у 1,7%, при тому, що раніше уряд розраховував, що цей показник досягне 1,9%.

У зв'язку з цим, пояснив Філіпп, Париж планує скоротити бюджетні видатки, щоб не порушити стандарти Європейського Союзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів. Максимально допустимий ЄС показник становить 3% ВВП.

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Серед конкретних заходів, про які повідомив міністр, - скорочення 4,5 тис. держслужбовців у 2019 році й ще 10 тис. - у 2020 році. Крім того, пенсії, а також сімейні та житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто, підвищуватимуться повільніше.

Ці заходи зазнали критики як з боку лівих, так і правих партій у Франції.