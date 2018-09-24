У Кремлі заявили, що передають Сирії комплекс ППО С-300 для «захисту своїх військових»

Прес-секретар Путіна заявив, що ці дії не спрямовані проти третіх країн.

У Кремлі запевняють, що передають Сирії комплекс ППО С-300 для «захисту своїх військових».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Тут для всіх має бути очевидна необхідність дій Росії щодо посилення забезпечення безпеки своїх військових. Тому Росія в даному разі керується лише цими інтересами. Ці дії не спрямовані проти третіх країн, вони спрямовані на захист наших власних військових», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, як це позначиться на відносинах РФ й Ізраїлю.

За його словами, навмисні дії ізраїльських льотчиків, через які в Сирії було збито російський Іл-20, не можуть не завдавати шкоди відносинам Росії й Ізраїлю.

«Безумовно, за інформацією наших військових експертів, причиною цієї трагедії стали навмисні дії ізраїльських льотчиків, що, безумовно, не може не завдавати шкоди нашим відносинам, а головне - це змушує російську сторону вживати додаткових ефективних заходів щодо забезпечення безпеки наших військовослужбовців у Сирії. Власне, в руслі ось цієї лінії й було ухвалено рішення, яке сьогодні озвучив міністр оборони Шойгу», - сказав Пєсков.

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При цьому він уточнив, що відносини Росії й Ізраїлю досить просунуті.

«З Ізраїлем у Російської Федерації відносини досить просунуті, й Ізраїль - це перша країна в регіоні, з якою російські військові за рішенням Путіна і Нетаньяху почали оперативну координацію, і все це працювало до трагедії, що сталася днями раніше», - сказав прес-секретар російського президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після помилкового ураження російського розвідувального літака Іл-20 Росія передасть Сирії комплекс ППО С-300, щоб «остудити гарячі голови» в Ізраїлі.

За словами Шойгу, в 2013 році на прохання ізраїльської сторони Москва призупинила поставку в Сирію комплексу С-300, який був підготовлений до відправлення, а сирійські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку.

«Сьогодні ситуація змінилася. І не з нашої вини», - зазначив глава оборонного відомства РФ.

У ніч на 18 вересня російський Іл-20 із 15 військовими зник із екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії, в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, «позначка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла під час атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія».

Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.