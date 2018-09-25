Military Times: В Україну летять F-15 і безпілотники США

Американська і українська військова авіація проведуть спільні маневри.

Вперше США і 8 інших країн візьмуть участь у найбільших авіаційних військових навчаннях в Україні, які отримали назву Clear Sky 2018.

Їхньою метою буде зміцнити можливості партнерів по НАТО і інших союзників у захисті повітряного суверенітету. Про це, як пише Military Times, заявили у Військово-повітряних силах США у Європі.

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Clear Sky 2018 зосередять увагу на операціях повітряного стримування, інтеграції сил на землі і в небі, аеромобільних операціях, медичній евакуації повітряними засобами. Крім того, будуть проведені навчання у сфері кіберзахисту і відновлення персоналу. Навчання відбудуться в середині жовтня на українській авіабазі у Старокостянтинові. Всього у них візьмуть участь 950 військових ВПС з різних країн, серед яких окрім США також Бельгія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, Велика Британія і, власне, Україна.

«Літаки, які беруть участь у Clear Sky розташовані на кількох базах у регіоні», - пояснив прес-секретар американських ВПС у Європі майор Трістан Хіндерлітер.

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«В Україні F-15 Національної гвардії Каліфорнії і українські винищувачі будуть діяти з бази в Старокостянтинові, каліфорнійські С-130 і українські транспортники будуть здійснювати маневри з бази у Вінниці, а додаткові українські винищувачі будуть проводити вильоти з Івано-Франківська. Танкерна підтримка буде забезпечуватися KC-135 Національної гвардії Іллінойсу з бази Повідз у Польщі, а також KC-135 регулярних військ британських ВПС у Мідлхоллі, Англія», - розповів він.

Хіндерлітер додав, що безпілотні MQ-9 Reaper також будуть брати участь у маневрах в Україні з авіабази в Мирославці у Польщі. Також Пенсільванська авіаційна національна гвардія США забезпечить об’єднаний термінал для інструкторів атак. Британські термінали теж будуть задіяні в маневрах.