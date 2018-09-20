В Україні відбудуться міжнародні військові навчання "Чисте небо-2018"
З 8 по 19 жовтня в Україні відбудуться міжнародні військові навчання «Чисте небо-2018».
Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, у навчаннях братимуть участь військові підрозділи країн-членів НАТО: Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США.
Загальна кількість військовослужбовців, яка буде задіяна у навчаннях, — до 700 осіб.
Від Повітряних сил Збройних сил України у навчаннях буде задіяно 5 підрозділів тактичної авіації і близько 350 військовослужбовців.
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Протягом навчань планується здійснити близько 330 літако-вильотів.
Захід проводитиметься з метою підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у коаліційному середовищі, підвищення рівня взаємосумісності з повітряними силами США та інших країн-членів НАТО при ведені спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного простору, ефективного спільного управління і контролю тощо.
Під час міжнародних навчань будуть відпрацьовані тактичні завдання без застосування бойового озброєння.
Навчання проводитимуться у повітряному просторі західної та центральної частини України.