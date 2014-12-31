Путін привітав з Новим роком князя Монако, але "пропустив" Порошенка

Про це повідомляється на офіційному сайті Путіна.

Зокрема, Путін направив привітання в ЄС - федеральному канцлеру Австрії Вернеру Файману, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, прем'єр-міністру Великобританії Девіду Камерону і королеві Єлизаветі II, федеральному канцлеру ФРН Ангелі Меркель, королю Іспанії Філіпу VI, президентові Італії Джорджо Наполітано і голові Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці, президенту Фінляндії Саулі Нііністьо, президенту Франції Франсуа Олланду.

Читайте такожПорошенко, Меркель, Олланд і Путін зустрінуться 15 січня в АстаніТакож Путін привітав глав США, Канади, Японії, Кореї, ПАР, Китаю, Індії, князя Монако, кількох латиноамериканських лідерів, лідерів пострадянських держав (за винятком Грузії, України, Латвії, Литви та Естонії) та голів деяких міжнародних організацій, а також колишніх глав деяких держав і лідерів невизнаних Абхазії і Південної Осетії.