Вперше за 24 роки в рейтингу найбагатших людей США змінився лідер

Білл Гейтс, який багато років тримав пальму лідерства, більше не є найбагатшою людиною в США.

Засновник Microsoft Білл Гейтс поступився першою сходинкою рейтингу журналу Forbs главі і співвласнику Amazon Джеффу Безосу.

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Про це свідчать дані журналу. Статки Безоса оцінюються на даний момент в $160 млрд, Гейтса - $97 млрд.

Порівняно з попереднім рейтингом, найбільше збільшилися статки генерального директора Twitter і платіжної системи Square Джека Дорсі. Його статки зросли за рік на 186% до $6,3 млрд. Головним "невдахою" рейтингу став Джордж Сорос, чий капітал скоротився майже втричі - з $23 млрд в 2017 році до $8,3 млрд у цьому.

Як повідомляв УНІАН, засновник і головний виконавчий директор інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в сучасній історії, засвідчив індекс мільярдерів Bloomberg.