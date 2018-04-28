Засновник Amazon Безос за два дні збільшив статки на $9 мільярдів

Безосу належить 16% акцій Amazon і близько 95% його багатства залежить від вартості акцій компанії.

Статки найбагатшої людини в світі за версією журналу Forbes Джеффа Безоса за два дні зросли на $9 млрд, або на 7%.

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Це відбулося після публікації квартальної звітності заснованої ним компанії Amazon, повідомляє Forbes. Зараз статки бізнесмена оцінюються в $130 млрд.

Раніше Amazon повідомила, що чистий прибуток за підсумками першого кварталу 2018 року досяг 1,6 млрд - в 2,25 рази більше аналогічного періоду минулого року. Акції компанії в п'ятницю зросли на 3,6%.

Джеффу Безосу належить 16% акцій Amazon. Близько 95% його статків залежать від вартості акцій цієї компанії.