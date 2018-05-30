Мільярдер Сорос готує референдум про скасування виходу Британії з ЄС

На думку фінансиста, цю проблему можна вирішити, організувавши другий референдум.

Американський фінансист Джордж Сорос заявив про запуск у Великобританії кампанії на підтримку нового референдуму, який має скасувати результати «брексіту».

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Як повідомляє The Times, про це він заявив в Парижі на зустрічі, організованій Європейською радою, передає kommersant.ru. На думку Джорджа Сороса, «брексіт», який повинен розпочатися не пізніше 2020 року, є вкрай болючим процесом, який має постійний негативний вплив як на Великобританію, так і на Євросоюз, яким, на його думку, необхідно зосередитися на вирішенні більш важливих завдань. На думку фінансиста, цю проблему можна вирішити, організувавши другий референдум.

«Велика частина шкоди, яка відчувається зараз, викликана екзистенціальною кризою, в якій знаходиться Євросоюз, однак його увага відвернута на переговори про угоду виходу з Британією, - заявив Сорос. - Це взаємопрограшна пропозиція, однак вона може бути змінена на взаємовигідну».

Референдум про вихід з Євросоюзу пройшов у Великобританії 23 червня 2016 року, понад 51% британців проголосувала за «брексіт». Спочатку перехідний період, після якого країна остаточно покине ЄС повинен був тривати до 2020 року, однак нещодавно з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може попросити Брюссель продовжити його до 2022 року. Головним каменем спотикання залишається кордон між Ірландією, що входить у ЄС, і Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, жителі яких побоюються появи на острові прикордонних споруд.