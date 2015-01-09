Чотири країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з російською пропагандою

Як передає Радіо Свобода, у листі до верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні міністри закордонних справ цих країн звинуватили російську владу у тиску на незалежні ЗМІ і нарощування кампанії з дезінформації через критику Заходом.

У листі також ідеться про те, що Кремль своєю пропагандою намагається підірвати єдність західних країн.

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Міністри закордонних справ чотирьох європейських країн закликають ЄС створити канали інформаційного спротиву російській пропаганді до 2016 року.

У Єврокомісії цей лист поки не коментували. Немає реакції на звернення і російського МЗС.