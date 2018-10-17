Washington Post: Окупанти в Криму хочуть заробити на туристах з розбитої війною Сирії

Російські чиновники з анексованого українського півострова хочуть, щоб сирійські літаки почали літати на кримські курорти.

Це буде найбільш дивне пряме авіасполучення у світі. Але подорожі солдатів і цивільних з Сирії на чорноморський курорт – це саме те, про що говорили делегати від російського окупаційного режиму в Криму під час візиту в Дамаск.

«Ми розуміємо, що обмеження, пов’язані з торгівлею, переказами грошей і туризмом дуже схожі на те, з чим ми маємо справу в Криму», - цитує слова самозваного «прем’єр-міністра» окупованого українського півострова Сергія Аксьонова Washington Post.

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Режими і в Сирії, і в Криму під санкціями Заходу. Тож їхні економіки переживають серйозні труднощі.

«Ми повинні перетворити наші мінуси на наші переваги», - продовжував Аксьонов під час своєї дводенної поїздки у сирійську столицю.

Представники з так званої «влади» Криму запропонували встановити авіасполучення між Сімферополем і Дамаском, щоб «і цивільне населення, і ті, хто побували на війні», змогли провести відпустку на узбережжі Чорного моря. Якщо такий авіарейс з’явиться, він буде першим у своєму роді. Видання нагадує, що у Криму є міжнародний аеропорт. Але з дня російської анексії жоден міжнародний рейс сюди не прибував.

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Сирійська влада випробувала гостинність окупантів у Криму минулого літа, коли троє дітей президента Башара Асада відпочивали на півострові за гроші Кремля. Це стало яскравою ілюстрацією того, наскільки тісними стали зв’язки сирійського диктатора з Росією за останні три роки, після того як Кремль вирішив втрутитися в сирійську громадянську війну.