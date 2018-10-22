Відмова від договору про ліквідацію ракет більш вигідна Росії, ніж США (відео)

Для Вашингтона ДРСМД виступав відмінним стримуючим фактором проти ядерної ескалації, а для путінських стратегів договір був непотрібним тягарем.

Намір президента США Дональда Трампа вийти з угоди про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) може серйозно вплинути на безпеку в світі.

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Про це пише оглядач Daily Mail Марк Алмонд, передає Бі-бі-сі. "Правда полягає в тому, що за нових мобільних ракетних комплексів, які розробила Росія, в нашому світі стало небезпечніше жити. І агресивна відповідь Трампа створює ризики для погіршення і без того непростої ситуації", - пише він.

Щоб зрозуміти, чому це так, потрібно простежити, як Путін порушував положення договору. За положеннями ДРСМД, Росії було заборонено ставити на озброєння будь-які наземні ракети середньої дальності з ядерними боєголовками з дальністю ураження понад 500 км. Під заборону не потрапляли ракети середньої дальності морського базування - нібито тому, що Росії було б їх складніше приховати, оскыльки Захід міг відстежувати рух несучих їх підводних човнів і кораблів.

В результаті, замість ракет РСД-10, яких так побоювався Захід в 1980-ті роки, Росія кілька десятиліть розробляла набагато менші ракети, які можна запускати з моря. Подібні ракети, хоч і без ядерних боєголовок, були застосовані проти сирійської опозиції в Алеппо, нагадує автор.

Тепер же російські фахівці зуміли пристосувати ці ракети для використання на невеликих тягачах. Вони можуть переміщатися по території країни зі швидкістю 70 км/год, і відстежити кожен з них неможливо, через що виникає технічна можливість раптового удару. А ракети, які не бачить радар, були оснащені надзвуковими прискорювачами, через що їх практично неможливо перехопити.

Через це теоретично під удар потрапляють багато країни НАТО, включаючи Британію, пише Алмонд.

Якщо справа дійде до війни, Путіну знадобляться кращі засоби кіберсаботажу, найефективніші війська спеціального призначення і, найголовніше, чарівні ядерні ракети середньої дальності. І вони у нього, схоже, з'явилися, незважаючи на дію договору.

Тому Трамп відповів настільки рішуче. Однак, проблема в тому, що відмова від договору в найближчі роки більш вигідна для Росії, ніж для США. Для Вашингтона ДРСМД виступав відмінним стримуючим фактором проти ядерної ескалації, а для путінських стратегів договір був непотрібним тягарем.

Цю ракетну технологію настільки легко приховати і розгорнути, але при цьому настільки складно зупинити, що вона істотно підвищує шанси на успішний ядерний удар. Погіршує ситуацію й те, що між Росією і США немає тієї довіри, яка була між Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом, через щоо дипломатія між двома країнами нагадує найгірші часи холодної війни, коли мир висів на волосині.

"Трамп заявив, що хоче убезпечити свою країну, але, я боюся, що через нього світ став більш небезпечним місцем", - пише Алмонд.