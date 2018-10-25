"Поштовий тероризм" у США: розслідуванням справи займеться ФБР

Політичному насильству не місце в США, підкреслив Дональд Трамп. Раніше в резиденції екс-президентів країни Білла Клінтона і Барака Обами поштою відправили вибухові пристрої.

У Сполучених Штатах "ведеться велике федеральне розслідування" у справі про посилки з бомбами, спрямовані ряду високопоставлених політиків.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Білому домі в середу, 24 жовтня, пише DW.

За його словами, влада країни не пошкодує зусиль, щоб притягнути до відповідальності причетних до "огидних атак". Політичному насильству "не місце в Сполучених Штатах", додав Трамп.

Раніше в пошті, відправленій екс-президенту США Біллу Клінтону і Бараку Обамі, були виявлені. Посилки з бомбами були спрямовані також в центральний офіс телекомпанії CNN в Нью-Йорку і колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру. Всі вибухові пристрої вдалося вчасно помітити і знешкодити. 22 жовтня посилка з бомбою була знайдена в поштовій скриньці заміського будинку, що належить мільярдерові Джорджу Соросу.

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Ці вибухові пристрої, по всій видимості, розіслали одна і та ж людина або група осіб, заявив на брифінгу керівник відділення поліції Нью-Йорка з боротьби з тероризмом Джон Міллер. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав інцидент "актом терору, спрямованим проти вільної преси і лідерів країни". Вашингтон не має наміру "дивитися крізь пальці" на подібні "неприйнятні боягузливі дії", - підкреслила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.