У Вірменії розшукують російського солдата, якого підозрюють у розстрілі родини з 6 осіб

Військовослужбовця 102-ої російської військової бази, який залишив частину і перебуває в бігах, підозрюють у вбивстві, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.

У понеділок вранці в Ґюмрі з автомата розстріляли сім'ю з шести осіб. Серед убитих - дворічна дитина. Пізніше повідомлялося, що також постраждало немовля, його було доставлено в лікарню у вкрай важкому стані.

У будинку, де було скоєно злочин, виявлено гільзи, а також військове взуття, на якій було вказано ім'я Валерія Пермякова. Військовослужбовця оголошено в розшук, повідомляє NEWS.am.

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У зв'язку зі вбивством сім'ї в Ґюмрі президент Вірменії Серж Саргсян провів нараду з керівниками правоохоронних органів. За наказом начальника поліції Вірменії Володимира Гаспаряна, створено оперативно-слідчу група, яку очолив його перший заступник Унан Погосян.

Поліція Ґюмрі перейшла на посилений режим служби. Особлива увага приділяється охороні шкіл, об'єктів сервісу. ЗМІ повідомляють про перевірки також в центрі столиці Вірменії - Єревані - озброєні поліцейські зупиняють випадкові машини, зокрема, вантажівки й таксі. Також посилено контроль у Єреванському метрополітені.