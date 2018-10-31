Рятувальники виявили фюзеляж Boeing 737, що зазнав аварії в Індонезії

Глава збройних сил Індонезії заявив про виявлення фюзеляжу літака, що зазнав аварії біля берегів Індонезії.

Читайте такожПасажир Boeing 737, який розбився, встиг відправити дружині селфі перед смертю (фото)

Раніше повідомлялося, що під час пошуково-рятувальних операцій у берегів Індонезії знайшли тіла десяти жертв авіакатастрофи з Boeing 737 MAX.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраїта, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі в Джакарту.

За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером із запитом повернутися в аеропорт.