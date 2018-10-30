Катастрофа Boeing 737: влада Індонезії вимагала поліпшити підготовку пілотів авіакомпанії Lion Air

Перший інцидент з Boeing 737 авіакомпанії стався в січні 2002 року.

Індонезійська влада два роки тому вимагала від найбільшої в країні бюджетної авіакомпанії Lion Air, чий Boeing 737 MAX 8 розбився в море, провести роботу з поліпшення підготовки пілотів.

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Особливо ця вимога стосувалася посадки літаків, пише The Strait Times. За даними видання, перший інцидент з повітряним судном авіакомпанії стався в січні 2002 року, менше ніж через три роки після заснування Lion Air — тоді Boeing 737-200 здійснив жорстку посадку в провінції Ріау. У серпні 2013 року лайнер Boeing 737-200 під час посадки зіткнувся з коровою і викотився зі злітно-посадкової смуги, а в тому ж році літак промахнувся повз ЗПС і розбився в море.

Також, пишуть у The Strait Times, інциденти з повітряними суднами відбувалися у 2004 році (тоді літак розбився в провінції Центральна Ява) і в лютому 2016-го, коли пілоти не змогли вдало посадити літак в аеропорту міста Сурубая.

Після розслідування події останнього спеціальна комісія індонезійського мінтрансу зажадала від керівництва перевізника поліпшити підготовку пілотів, які працюють в авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираита, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі в Джакарти. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером із запитом повернутися в аеропорт.