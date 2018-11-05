Британець вперше в історії вплав обігнув Великобританію (відео)

Чоловік перебував у воді по 12 годин в день і жодного разу не зійшов на берег.

Британець Росс Еджлі став першою людиною в історії, якій вдалося пропливти навколо острова Великобританія.

За даними телеканалу Sky News, Еджлі перебував у воді по 12 годин в день і жодного разу не зійшов на берег.

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Як зазначається, чоловік подолав відстань в 3317 кілометрів за 157 днів.

При цьому Еджлі заявив, що в ході свого запливу став свідком чудових заходів.

Під час подорожі чоловіка супроводжував катамаран, на борту якого він ночував.