Британець вперше в історії вплав обігнув Великобританію (відео)
08:51, 05 листопада 2018Світ
1419 0
Чоловік перебував у воді по 12 годин в день і жодного разу не зійшов на берег.
Чоловік подолав відстань в 3317 кілометрів за 157 днів / фото news.sky.com
Британець Росс Еджлі став першою людиною в історії, якій вдалося пропливти навколо острова Великобританія.
За даними телеканалу Sky News, Еджлі перебував у воді по 12 годин в день і жодного разу не зійшов на берег.
Читайте такожГолий чоловік влаштував екстремальне шоу: стрибнув в акваріум з акулами (відео 18+)
Як зазначається, чоловік подолав відстань в 3317 кілометрів за 157 днів.
При цьому Еджлі заявив, що в ході свого запливу став свідком чудових заходів.
Під час подорожі чоловіка супроводжував катамаран, на борту якого він ночував.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter