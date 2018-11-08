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Біля берегів Норвегії фрегат зіткнувся з танкером

09:16, 08 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

"Згідно з останніми повідомленнями, які ми отримали, фрегат набрав велику кількість води і вона все прибуває" - сказав представник військового командування Норвегії Оле Якоб Хартвігсен.

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Ситуацію на борту фрегата розцінюють як критичну, оскільки є ризик, що корабель затоне. Капітан корабля прийняв рішення про евакуацію 137 членів екіпажу, сім з яких отримали поранення в результаті зіткнення.

Наразі всі зусилля спрямовані на порятунок військового корабля.

На борту танкера на час зіткнення перебували 25 членів екіпажу, вони не постраждали. Танкер перевозив 650 тисяч барелів нафти-сирцю. Ризику того, що нафта виллється в море наразі немає.

Раніше російський розвідувальний літак влаштував провокацію під час великих навчань НАТО.

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Теги: #фрегат#Норвегія#танкер