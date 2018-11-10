Туск розкритикував політику Трампа стосовно ЄС
Президент Європейської ради Дональд Туск розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо ЄС.
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Виступаючи сьогодні у польській Лодзі Туск заявив, що американський лідер виступає проти "єдиної і сильної Європи", повідомляє Deutsche Welle.
Нинішня американська адміністрація є першою в історії, яка ставиться до об'єднаної Європи без особливого "ентузіазму", і це "м'яко сформульовано", сказав європейський лідер.
За словами Туска, у своїх звинуваченнях на адресу Трампа він грунтується на фактах, а не на пропаганді. Зокрема, Туск нагадав про участь американського президента в червневому саміті G7 в канадському Квебеку. Трамп "практично власною рукою" викреслив з підсумкової заяви саміту досі завжди присутній пасаж про те, що учасники поважають порядок, що базується на принципах і цінностях "Великої сімки", зазначив голова Євроради.