Туск розкритикував політику Трампа стосовно ЄС

На думку президента Євроради Дональда Туска, Дональд Трамп без належного "ентузіазму" відноситься до об'єднаної Європи.

Президент Європейської ради Дональд Туск розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо ЄС.

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Виступаючи сьогодні у польській Лодзі Туск заявив, що американський лідер виступає проти "єдиної і сильної Європи", повідомляє Deutsche Welle.

Нинішня американська адміністрація є першою в історії, яка ставиться до об'єднаної Європи без особливого "ентузіазму", і це "м'яко сформульовано", сказав європейський лідер.

За словами Туска, у своїх звинуваченнях на адресу Трампа він грунтується на фактах, а не на пропаганді. Зокрема, Туск нагадав про участь американського президента в червневому саміті G7 в канадському Квебеку. Трамп "практично власною рукою" викреслив з підсумкової заяви саміту досі завжди присутній пасаж про те, що учасники поважають порядок, що базується на принципах і цінностях "Великої сімки", зазначив голова Євроради.