Трамп назвав "дуже образливою" пропозицію Макрона створити спільну європейську армію

Трамп зазначив, що Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію.

Про це Трамп написав на сторінці в Twitter перед візитом до Франції з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни.

Трамп зазначив, що Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

"Дуже образливо. Але, можливо, Європі спершу слід було б заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, яке наразі значною мірою субсидують США", - йдеться в повідомленні.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Як повідомляв УНІАН, у Парижі у середу, 7 листопада, дев'ять країн ЄС створили Коаліцію європейських збройних сил. Очікується, що члени коаліції будуть співпрацювати в області планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "європейська армія" покликана зменшити залежність від США.