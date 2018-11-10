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Трамп назвав "дуже образливою" пропозицію Макрона створити спільну європейську армію

01:56, 10 листопада 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це Трамп написав на сторінці в Twitter перед візитом до Франції з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни.

Трамп зазначив, що Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

"Дуже образливо. Але, можливо, Європі спершу слід було б заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, яке наразі значною мірою субсидують США", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі у середу, 7 листопада, дев'ять країн ЄС створили Коаліцію європейських збройних сил. Очікується, що члени коаліції будуть співпрацювати в області планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "європейська армія" покликана зменшити залежність від США.

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Теги: #США#Франція#Дональд Трамп#Еммануель Макрон