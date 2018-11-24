РФ представляє "набагато більшу загрозу" для нацбезпеки Британії, ніж ІД і "Аль-Каїда" - голова генштабу
Росія представляє "набагато більшу загрозу" для національної безпеки Великої Британії, ніж терористичні організації "Ісламська держава" (ІД) і "Аль-Каїда".
Про це голова Генштабу британської армії Марк Карлтон-Сміт заявив в інтерв'ю британській газеті The Telegraph, повідомляє Deutsche Welle.
"Росія продемонструвала, що готова застосовувати військову силу для забезпечення безпеки і розширення своїх національних інтересів. Росіяни намагаються використовувати вразливі і слабкі місця, де б вони їх ні виявляли", - вказав британський генерал.
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Крім створення звичайної військової загрози, Москва невпинно здійснює спроби підірвати Захід, розвиваючи бойові можливості в нетрадиційних сферах: в кіберпросторі, в космосі і під водою, підкреслив він.
За словами генерала, Велика Британія та її союзники не можуть бути спокійними зважаючи на загрозу, яка виходить від РФ, і залишати її без відповіді, особливо після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.
Карлтон-Сміт вважає, що головною відповіддю Заходу Росії є подальше зміцнення потенціалу та узгодженості дій НАТО.
При цьому він висловився проти ідеї створення єдиної армії Євросоюзу, підкресливши, що не підтримає будь-яку ініціативу, яка знизить військову ефективність НАТО.