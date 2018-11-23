Скотланд-Ярд показав нові відео з "отруювачами" Скрипалів та фото флакона з "Новачком"

Контртерористичний підрозділ лондонської поліції продовжує розслідування і має намір "притягнути до відповідальності всіх осіб, відповідальних за безрозсудні акти", йдеться в повідомленні відомства.

Поліція Великої Британії в четвер, 22 листопада, оприлюднила на своєму сайті нові відеозаписи, які пов'язані з отруєнням в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

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Як передає DW.com, на відео показано двоє чоловіків, яких Скотланд-Ярд звинувачує в отруєнні.

У першому ролику, записаному 4 березня 2018 року в 11.48 (13:48 за Києвом), чоловіки проходять через турнікети вокзалу в Солсбері. На другому відео, знятому десятьма хвилинами пізніше, вони йдуть по вулиці Уілтон-Роуд, недалеко від будинку Скрипаля. Третій відеозапис показує підозрюваних в отруєнні на одній з вулиць Солсбері. За даними поліції, цей запис було зроблено близько 13:00 (15:00 за Києвом).

Контртерористичний підрозділ лондонської поліції продовжує розслідування і має намір "притягнути до відповідальності всіх осіб, відповідальних за безрозсудні акти", йдеться в повідомленні відомства.

Скотланд-Ярд продовжує розшукувати тих, "хто міг бачити кого-небудь з цих чоловіків у Великобританії між 2 і 4 березня". Крім того, поліція шукає людей, які могли помітити підроблену упаковку від духів або флакон, в якому знаходилася отруйна речовина.