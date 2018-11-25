Протести проти підвищення цін на бензин у Франції: Макрон назвав зіткнення з поліцією «ганьбою»

Місця для насильства в республіці немає, впевнений президент Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на протести невдоволених підвищенням цін на бензин, які тривають у республіці.

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«Спасибі нашим правоохоронним органам за їхню мужність і професіоналізм. Ганьба тим, хто напав на них», — написав голова держави на своїй офіційній сторінці в Twitter. «Ганьби», на думку Макрона, також заслуговують ті, «хто заподіяв шкоду іншим громадянам і журналістам», і ті, «хто намагався залякати виборних посадових осіб». «Немає місця для цього насильства в республіці», — сказав президент Франції.

Merci à nos forces de l'ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d'autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 листопада 2018 р.

У суботу, 24 листопада, французьке міністерство внутрішніх справ нарахувало 1619 маніфестацій по всій Франції. Учасники акції в Парижі будували барикади на Єлисейських полях, ламали автобусні зупинки, били вітрини і вступали в протиборство з поліцейськими, передає РБК. Останні відповідали їм на це сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протестувальників співробітники правоохоронних органів намагалися відтіснити від урядових будівель.

Всього в акції по всій Франції 24 листопада, за оцінками місцевого МВС, брали участь 106,3 тис. осіб, з них 130 за підсумками акції опинилися у відділеннях поліції.

Протестні демонстрації у Франції почалися після того, як місцевий уряд оголосив про намір підняти наступного року податок на дизельне пальне і бензин. Це повинно призвести до зростання цін. Своє рішення влада пояснювала боротьбою за охорону навколишнього середовища.

Маніфестації незадоволених цим рішенням проходять в республіці вже другі вихідні поспіль. 17 листопада на вулиці, за даними місцевої поліції, вийшли 282,71 тис. осіб. У знак протесту проти підвищення цін на бензин вони, одягнувшись в жовті жилети, намагалися блокувати дороги.