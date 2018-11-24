Протест "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників (фото, відео)

За даними поліції, в Парижі зібралося близько 30 тисяч протестувальників.

Поліція застосувала сльозогінний газ і використала водомети, щоб розігнати протестуючих в Парижі, які виступають проти зростання витрат на паливо та економічної політики президента Еммануеля Макрона.

Сотні протестувальників зібралися на Єлисейських Полях, де вони зіткнулися з поліцією, яка намагається перешкодити їм дістатися до президентського Єлисейського палацу, повідомляє Reuters.

Деякі протестувальники співали державний гімн, в той час як інші несли плакати з гаслами "Макрона у відставку" і "Макрон - злодій".

Як повідомляв УНІАН, масштабні протести у Франції почалися 17 листопада. Одягнені в флуоресцентні жовті жилети протестуючі блокували шосе по всій країні з палаючими барикадами і конвоями повільно рухомих вантажівок, перешкоджаючи доступу до паливних складів, торгових центрів і деяких фабрик.

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Вони виступають проти введених в минулому році Макроном податків на дизельне паливо і бензин, які покликані стимулювати людей переходити на більш екологічний транспорт.

Силовики стурбовані тим, що крайні ліві та крайні праві екстремісти можуть проникнути на демонстрації, загострюючи проблеми, пов'язані з контролем над натовпом.

У поліції повідомили, що тільки в Парижі протестують близько 30 000 чоловік. Охороняють порядок близько 3 тисяч правоохоронців.