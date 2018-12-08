Кабінет Мей закликав її піти у відставку - ЗМІ
04:13, 08 грудня 2018Світ
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Три міністри мають намір піти у відставку через незгоду з позицією Мей щодо Brexit.
Тереза Мей / REUTERS
Члени кабінету прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей закликали її піти у відставку, якщо операція з Brexit не буде схвалена.
Мова йде про угоду між Британією і Євросоюзом про умови Brexit, яку має затвердити британський парламент. Про це повідомляє The Daily Telegraph.
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Як наголошується, в британському уряді вважають, що парламент не підтримає угоду Мей по Brexit.
При цьому три міністри мають намір піти у відставку через незгоду з позицією Мей.
Раніше міністр фінансів Британії Філіп Хаммонд заявили про відсутність альтернатив угоді з Brexit.
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