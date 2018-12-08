этот материал доступен на русском

Кабінет Мей закликав її піти у відставку - ЗМІ

04:13, 08 грудня 2018
Світ
18 0
Тереза Мей / REUTERS

Мова йде про угоду між Британією і Євросоюзом про умови Brexit, яку має затвердити британський парламент. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Читайте такожМей закликала не шукати ідеальний варіант Brexit

Як наголошується, в британському уряді вважають, що парламент не підтримає угоду Мей по Brexit.

При цьому три міністри мають намір піти у відставку через незгоду з позицією Мей.

Раніше міністр фінансів Британії Філіп Хаммонд заявили про відсутність альтернатив угоді з Brexit.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відставка#Тереза Мей#Brexit