Поліція встановила особу стрілка в Страсбурзі, який вбив 4 людей

Нападнику 29 років, він уродженець Страсбурга.

Поліція встановила особу чоловіка, який відкрив стрілянину біля різдвяного ярмарку у французькому Страсбурзі.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на інформацію з префектури міста, передає УП.

Нападнику 29 років, він уродженець Страсбурга. У вівторок вранці його мали заарештувати за вбивство, але не застали вдома.

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер перед вильотом в Страсбург підтвердив журналістам, що встановили особу стрільця, і що він був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".

За даними газети Le Parisien, в ході обшуку в квартирі підозрюваного були виявлені гранати, пише dw.com.

Французькі спецслужби надали йому статус особи, "що представляє загрозу національній безпеці" (статус fiche S).

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В ході перестрілки на різдвяній ярмарці він був поранений, але йому вдалося втекти.

Між тим, у мерії Страсбурга повідомили, що "є підозри про наявність другого підозрюваного, який міг бути залучений до інциденту зі стріляниною".

На тлі триваючої операції по затриманню злочинця поліція німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг посилила контроль на кордоні з Францією і перевіряє тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили по можливості утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

Розслідування події взяв на себе підрозділ по боротьбі з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих заходів долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна із спецслужб Франції. Справу порушено за статтями вбивство, спроба вбивства, при цьому слідчі прямо говорять про терористичні мотиви нападника і "участь у злочинній змові з терористичними цілями".

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина.

За останніми даними, в результаті нападу 4 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є одним із найстаріших і найбільших в Європі.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.