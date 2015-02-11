Утримання ув'язненого у Європі виявилося у 50 разів дорожче, ніж у Росії

Відповідні дані представлені у щорічній доповіді Ради Європи, яка виконана співробітниками Інституту кримінології та кримінального права Лозаннського університету, повідомляє РБК.

Більше за всіх на утримання ув'язнених витрачає Сан-Марино - 685 євро на день на людину. Цифри підраховані, виходячи із середньорічного курсу євро.

Дані взяті за 2012 рік, оскільки тюремна статистика збирається повільно. Росія вперше від 2006 року надала дані за запитом дослідників, повідомила один з укладачів доповіді Наталіа Дельгранде.

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ФСВП має найбільший у Європі бюджет серед таких відомств - 5,4 мільярда євро. Порівнянний бюджет у тюремного відомства Італії - більше трьох мільярдів, але на утримання одного ув'язненого там припадає більше 120 євро на день.

У Росії найбільша кількість ув'язнених у Європі. За даними російського ФСВП, за гратами перебувають 672 тисячі людей. У перерахунку на 100 тисяч населення - це найвищий показник у Європі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у жовтні минулого року Комітет виборців України виступав за заборону практики голосування на виборах у в'язницях.