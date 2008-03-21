Прикордонники України та Молдови домовилися про спільне патрулювання

План розвитку співпраці на 2008 рік між Державною прикордонною службою України і Прикордонною службою Республіки Молдова підписано сьогодні в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Держприкордонслужби, в документі, зокрема, міститься положення про організацію «спільного патрулювання демаркованих ділянок» українсько-молдавського кордону.

Крім того, за словами голови Держприкордонслужби України Миколи ЛИТВИНА, «найближчим часом на чотирьох контрольно-пропускних пунктах українсько-молдавського кордону з`являться стаціонарні приміщення замість нинішніх вагончиків».

Довідка УНІАН. У січні-лютому 2008 року через українсько-молдавський рубіж було пропущено більш як 2 млн. громадян і більше 358 тис. одиниць транспорту. Українські прикордонники затримали 347 порушників кордону.