США після Мінських угод очікують від Росії виведення військ і техніки зі Східної України

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Ми закликаємо всі сторони виконувати зобов'язання, передбачені у сьогоднішніх та у вересневих (Мінських) угодах повністю і невідкладно", - сказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що після підписаних угод повинні бути здійснені негайні конкретні кроки з виконання всіма сторонами взятих на себе зобов'язань.

Читайте такожПрезидент Європарламенту сподівається, що домовленість про припинення вогню на Донбасі стане реальністю

"Припинення вогню має бути імплементоване і має дотримуватися. Важке озброєння має бути відведене із конфліктної зони, і Росія повинна припинити підтримувати сепаратистів і вивести своїх солдатів та військову техніку зі Східної України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна та канцлера ФРН Ангели Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачене звільнення та обмін усіх заручників.